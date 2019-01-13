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Опозиція Сирії заявила про затримання російських бойовиків

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 02:59
Опозиція Сирії заявила про затримання російських бойовиків
Фото: SDF (Twitter/Will Jamesson-Bryant)

Двох громадян РФ затримали представники сирійських "Демократичних сил"

Представники сирійських "Демократичних сил" - збройної опозиції (SDF) - заявили, що затримали російських громадян в Сирії за підозрою в тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт SDF.

За даними опозиції, в ході спецоперації затримали чотирьох бойовиків, двоє з них мають громадянство Російської Федерації. Усіх затриманих підозрюють в організації терактів.

Затримані - Усмат Аттаєв (Usmat Attayev) і Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) мають російське громадянство. Ще один затриманий - Абдул Рауф Турані (Abdul Raouf Turani) - афганець, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) - турок.

Опозиція Сирії заявила про затримання російських бойовиків

Однак, SDF не уточнили, до якого саме угруповання належать бойовики, заявивши лише про те, що затримати їх вдалося завдяки стеженню за всіма чотирма.

Їх підозрюють у скоєнні терактів в місті Ер-Ракка на півночі Сирії і організації терористичних осередків у регіоні. Спецоперація по затриманню чоловіків, як зазначили опозиціонери, була проведена на півночі Сирії 9 січня.

Зазначимо, що SDF, включають в себе курдські загони і арабські опозиційні групи. Вони ведуть в Сирії боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава". З 2014 року "Демократичним силам" підтримку надавала міжнародна коаліція на чолі з армією США. Проте нещодавно американський президент заявив про виведення військ США з території Сирії.

Нагадаємо, Пентагон нещодавно заявив, що військові підрозділи Сполучених Штатів поки не почали переміщення з території Сирії в рамках виведення американського контингенту з країни.

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