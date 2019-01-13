Опозиція Сирії заявила про затримання російських бойовиків

Фото: SDF (Twitter/Will Jamesson-Bryant)

Двох громадян РФ затримали представники сирійських "Демократичних сил"

Представники сирійських "Демократичних сил" - збройної опозиції (SDF) - заявили, що затримали російських громадян в Сирії за підозрою в тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт SDF.

За даними опозиції, в ході спецоперації затримали чотирьох бойовиків, двоє з них мають громадянство Російської Федерації. Усіх затриманих підозрюють в організації терактів.

Затримані - Усмат Аттаєв (Usmat Attayev) і Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) мають російське громадянство. Ще один затриманий - Абдул Рауф Турані (Abdul Raouf Turani) - афганець, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) - турок.

Однак, SDF не уточнили, до якого саме угруповання належать бойовики, заявивши лише про те, що затримати їх вдалося завдяки стеженню за всіма чотирма.

Їх підозрюють у скоєнні терактів в місті Ер-Ракка на півночі Сирії і організації терористичних осередків у регіоні. Спецоперація по затриманню чоловіків, як зазначили опозиціонери, була проведена на півночі Сирії 9 січня.

Зазначимо, що SDF, включають в себе курдські загони і арабські опозиційні групи. Вони ведуть в Сирії боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава". З 2014 року "Демократичним силам" підтримку надавала міжнародна коаліція на чолі з армією США. Проте нещодавно американський президент заявив про виведення військ США з території Сирії.

Нагадаємо, Пентагон нещодавно заявив, що військові підрозділи Сполучених Штатів поки не почали переміщення з території Сирії в рамках виведення американського контингенту з країни.