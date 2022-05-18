Оппозиция обвинила правительство Германии в умышленной задержке поставок оружия Украине

"Очевидно, что в федеральном правительстве есть стратегии задержки, по крайней мере, одна тактика задержки", - сказал Мерц.

Он ссылался на жалобы оборонных подрядчиков на то, что им не предоставляют экспортные лицензии на танки.

"Здесь не играют открытыми картами. Могут быть причины не говорить все, но тогда канцлер тоже должен это высказать", - отметил Мерц.

В то же время, по словам лидера оппозиции, Шольц постоянно говорит о риске эскалации.

"Есть риск эскалации, если мы не поможем Украине", - предупредил лидер ХДС. Президент России Владимир Путин продолжит свою агрессивную политику, "если мы его не остановим".