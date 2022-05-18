Оппозиция обвинила правительство Германии в умышленной задержке поставок оружия Украине

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в умышленной задержке поставок оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Очевидно, что в федеральном правительстве есть стратегии задержки, по крайней мере, одна тактика задержки", - сказал Мерц.
Он ссылался на жалобы оборонных подрядчиков на то, что им не предоставляют экспортные лицензии на танки.
"Здесь не играют открытыми картами. Могут быть причины не говорить все, но тогда канцлер тоже должен это высказать", - отметил Мерц.
В то же время, по словам лидера оппозиции, Шольц постоянно говорит о риске эскалации.
"Есть риск эскалации, если мы не поможем Украине", - предупредил лидер ХДС. Президент России Владимир Путин продолжит свою агрессивную политику, "если мы его не остановим".
Как сообщалось, Германия поставила в Украину дополнительную партию вооружения. "Тяжелого" оружия в новом транше нет.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократический союз (ХДС) - Фридрихом Мерцем. Беседа продолжалась около часа.
К слову, глава британского МИД призвала НАТО помочь Украине в переходе на современное вооружение.
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