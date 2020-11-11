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Оппозиция не будет обсуждать с Лукашенко реформу Конституции, - Тихановская

Вильнюс, Среда 11 ноября 2020 17:00
Оппозиция не будет обсуждать с Лукашенко реформу Конституции, - Тихановская
Фото: Светлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Светлана Тихановская, объявившая себя избранным президентом Беларуси, от имени оппозиции отказалась от переговоров с режимом Александра Лукашенко относительно реформы Конституции. Она рекомендовала всем другим демократическим силам тоже этого не делать.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

По словам оппозиционерки, режим Лукашенко предлагает белорусам "имитацию диалога", предложив принять участие в обсуждении реформы Конституции.

"Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем доме пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - говорится в заявлении оппозиционера.

Тихановская подчеркнула, что для начала настоящего диалога между властью и народом был создан Координационный совет.

"Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановка насилия, освобождение политзаключенных и заявление об уходе Лукашенко ... Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы", - отметила она.

Напомним, накануне Тихановская заявила о необходимости изменения тактики протестов против Лукашенко в Беларуси. Штаб оппозиционерки уже разрабатывает новую тактику акций.

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Новости Украины В мире Александр ЛукашенкоБеларусьоппозицияСветлана Тихановская

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