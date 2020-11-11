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Опозиція не обговорюватиме з Лукашенком реформу Конституції, - Тіхановська

Вільнюс, Середа 11 листопада 2020 17:00
Опозиція не обговорюватиме з Лукашенком реформу Конституції, - Тіхановська
Фото: Світлана Тіхановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Світлана Тіхановська, яка оголосила себе обраним президентом Білорусі, від імені опозиції відмовилася від переговорів з режимом Олександра Лукашенка щодо реформи Конституції. Вона рекомендувала всім іншим демократичним силам теж цього не робити.

Про це повідомляє прес-служба Тіхановської в Telegram.

За словами опозиціонерки, режим Лукашенка пропонує білорусам "імітацію діалогу", запропонувавши взяти участь в обговоренні реформи Конституції.

"Але домовлятися про закони та свободи, поки в сусідньому будинку катують невинних людей, неможливо. Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього", - йдеться в заяві опозиціонерки.

Тіхановська наголосила, що для початку справжнього діалогу між владою та народом було створено Координаційну раду.

"Статися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів та заява про відхід Лукашенко ... Тому темою справжнього діалогу будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори", - зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні Тіхановська заявила про необхідність зміни тактики протестів проти Лукашенка в Білорусі. Штаб опозиціонерки вже розробляє нову тактику акцій.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусьоппозицияСвітлана Тіхановська

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