Тихановская заявила о смене тактики протестов в Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (flickr.com/minoritenplatz8)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о необходимости сменить тактику протестов в стране. Это нужно из-за изменения реалий в стране касательно задержаний участников акций.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Дождь".

Она отметила, что в последнее время людей задерживают еще до старта протестов. И теперь нужно работать над схемой проведения акций, чтобы избегать этих ситуаций.

"Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что акции протеста будут продолжаться на выходных, а также в будни от представителей различных слоев населения.

"Будут объявлены результаты этой работы, но планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров - все продолжают борьбу в данном случае", - заявила Тихановская.

Ранее белорусская оппозиционерка определилась с позицией по Крыму. По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине.

Также сообщалось, что выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции, которую запустили на выходных, временно приостановлена. Требуется замена определенного оборудования.