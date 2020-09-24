Оппозиция Беларуси заявила о прекращении полномочий Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Координационный совет Беларуси в четверг, 24 сентября, заявил, что инаугурация президента Александра Лукашенко является прекращением его полномочий в качестве главы государства. Оппозиция вновь призвала власти страны к переговорам.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В своем обращении оппозиции отметила, что 23 сентября тайная инаугурация Лукашенко вывела на улицы городов страны тысячи мирных протестующих.

Координационный совет осудил применение силы против гражданского населения.

Относительно инаугурации Лукашенко Координационный совет заявил, что согласно Конституции полномочия президента начинаются с момента вступления в должность и заканчиваются с момента принесения присяги вновь избранным президентом.

Поэтому, приняв присягу 23 сентября, Лукашенко "ликвидировал все правовые основания для своего законного пятого срока на посту президента", а "легитимность его шестого срока не признается большинством белорусов".

При этом Координационный совет выступает с "общественной инициативой создания в своем лице переговорной площадки для преодоления разразившегося кризиса исключительно в правовом поле".

Белорусская оппозиция призвала "все законные органы исполнительной, законодательной и судебной власти, органы местного самоуправления, предпринять все меры по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности республики".

Напомним, 24 сентября Европейский союз заявил о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси после его вчерашней инаугурации.

Отметим, что вчера в Беларуси вспыхнули новые протесты в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко. Вчера правоохранители задержали более 360 человек.