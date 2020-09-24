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Опозиція Білорусі заявила про припинення повноважень Лукашенка

Білорусь, Четвер 24 вересня 2020 23:34
Опозиція Білорусі заявила про припинення повноважень Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Координаційна рада Білорусі в четвер, 24 вересня, заявила, що інавгурація президента Олександра Лукашенка є припиненням його повноважень як глави держави. Опозиція знову закликала владу країни до переговорів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У своєму зверненні опозиції зазначила, що 23 вересня таємна інавгурація Лукашенка вивела на вулиці міст країни тисячі мирних протестувальників.

Координаційна рада засудила застосування сили проти цивільного населення.

Щодо інавгурації Лукашенка Координаційна рада заявила, що згідно з Конституцією повноваження президента починаються з моменту вступу на посаду і закінчуються з моменту складення присяги новообраним президентом.

Тому, прийнявши присягу 23 вересня, Лукашенко "ліквідував всі правові підстави для свого законного п'ятого терміну на посаді президента", а "легітимність його шостого строку не визнається більшістю білорусів".

При цьому Координаційна рада виступає з "громадською ініціативою створення у своїй особі переговорного майданчика для подолання кризи, яка вибухнула, виключно в правовому полі".

Білоруська опозиція закликала "всі законні органи виконавчої, законодавчої та судової влади, органи місцевого самоврядування, вжити всіх заходів щодо захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності республіки".

Нагадаємо, 24 вересня Європейський союз заявив про невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі після вчорашньої інавгурації.

Зазначимо, що вчора в Білорусі спалахнули нові протести у зв'язку з таємницею інавгурації Олександра Лукашенка. Вчора правоохоронці затримали понад 360 осіб.

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