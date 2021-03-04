UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оппозиция Армении не согласилась на досрочные выборы. Требуют отставки Пашиняна

Автор: Андрей Козловский

Оппозиция Армении не согласилась на предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы. Там требуют отставки главы правительства.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян.

Он также добавил, что после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и только потом назначить в течение года внеочередные выборы.

"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - добавил один из лидеров армянской оппозиции.

Напомним, политический кризис в Армении разразился с новой силой после того, как высшие военные офицеры Пашиняна призвали уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны уже два раза отклонил запрос Пашиняна.

Также РБК-Украина писало, что Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого надо договориться с оппозицией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Армения
Читайте также
Пашинян предлагает провести досрочные выборы в Армении
Прогноз погоды