Оппозиция Армении не согласилась на досрочные выборы. Требуют отставки Пашиняна

"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян.

Он также добавил, что после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и только потом назначить в течение года внеочередные выборы.

"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - добавил один из лидеров армянской оппозиции.