Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори. Вимагають відставки Пашиняна

"Ми не згодні на їх проведення, якщо Пашинян перебуватиме при владі", - заявив кандидат опозиції на пост прем'єр-міністра Вазген Манукян.

Він також додав, що після відставки Пашиняна необхідно сформувати тимчасовий уряд і лише потім призначити протягом року позачергові вибори.

"Ми побачили, як він із залученням адміністративного ресурсу зібрав мітинг, привів 15 тисяч осіб з областей, ми побачили, як він вів війну, і ми не хочемо, щоб він точно так же провів вибори", - додав один з лідерів вірменської опозиції.