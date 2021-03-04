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Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори. Вимагають відставки Пашиняна

Автор: Андрій Козловський

Опозиція Вірменії не погодилася на пропозицію прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна провести позачергові парламентські вибори. Там вимагають відставки глави уряду.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми не згодні на їх проведення, якщо Пашинян перебуватиме при владі", - заявив кандидат опозиції на пост прем'єр-міністра Вазген Манукян.

Він також додав, що після відставки Пашиняна необхідно сформувати тимчасовий уряд і лише потім призначити протягом року позачергові вибори.

"Ми побачили, як він із залученням адміністративного ресурсу зібрав мітинг, привів 15 тисяч осіб з областей, ми побачили, як він вів війну, і ми не хочемо, щоб він точно так же провів вибори", - додав один з лідерів вірменської опозиції.

Нагадаємо, політична криза в Вірменії вибухнула з новою силою після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни вже два рази відхилив запит Пашиняна.

Також РБК-Україна писало, що Пашинян пропонує провести дострокові парламентські вибори у 2021 році. Але для цього треба домовитися з опозицією.

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