Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори. Вимагають відставки Пашиняна

Опозиція Вірменії не погодилася на пропозицію прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна провести позачергові парламентські вибори. Там вимагають відставки глави уряду.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Ми не згодні на їх проведення, якщо Пашинян перебуватиме при владі", - заявив кандидат опозиції на пост прем'єр-міністра Вазген Манукян.
Він також додав, що після відставки Пашиняна необхідно сформувати тимчасовий уряд і лише потім призначити протягом року позачергові вибори.
"Ми побачили, як він із залученням адміністративного ресурсу зібрав мітинг, привів 15 тисяч осіб з областей, ми побачили, як він вів війну, і ми не хочемо, щоб він точно так же провів вибори", - додав один з лідерів вірменської опозиції.
Нагадаємо, політична криза в Вірменії вибухнула з новою силою після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни вже два рази відхилив запит Пашиняна.
Також РБК-Україна писало, що Пашинян пропонує провести дострокові парламентські вибори у 2021 році. Але для цього треба домовитися з опозицією.