"Опозиційний блок" недоплатив Манафорту 2,4 мільйона доларів

Партія "Опозиційний блок" була останнім клієнтом Манафорта в Україні

Свідок у справі Пола Манафорта Роберт Гейтс заявив, що партія "Опозиційний блок" недоплатила компанії Манафорта за надані послуги 2,4 млн доларів. Про це повідомляє "Голос Америки".

На засіданні суду Гейтс заявив, що "Опозиційний блок" недоплатив за роботу з партією восени 2014 року під час парламентських виборів.

За словами Гейтса, Манафорт намагався стягнути повну плату за послуги аж до 2016 року. Гейтс додав, що партія "Опозиційний блок" була останнім клієнтом політтехнолога в Україні.

Нагадаємо, Гейтс заявив, що Манафорт допомагав українському президентові Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року. За його словами, востаннє вони з Манафортом працювали в Україні перед парламентськими виборами в жовтні 2014 року.

"Гейтс зазначив, що востаннє вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" перед парламентськими виборами у жовтні. Компанія також асистувала Петра Порошенка", - повідомляє NBC.

Вчора Гейтс на суді підтвердив, що українські клієнти політтехнолога перерахували йому мільйони доларів. Під час суду Гейтс заявив що в Україні Манафорту заплатили мільйони доларів за роботу. Ці гроші вони переводили на незареєстровані банківські рахунки Манафорта на Кіпрі.

Газета The Washington Post повідомляє, що Гейтс під час судового засідання розповів, що Манафорту через кіпрські рахунки платили колишній екс-міністр інфраструктури України Борис Колесніков і голова адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін.

Наголошується, що офіційно українські політики не підписували з Манафортом жодних документів. Замість них були місцеві директори, які ставили свої підписи, за що їм платили гроші.