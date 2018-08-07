Украинские клиенты Манафорта перевели на его счет на Кипре миллионы долларов, - Гейтс

Рик Гейтс на суде заявил, что украинские клиенты Манафорта переводили на его оффшорные счета миллионы долларов

Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Во время суда Гейтс заявил, что в Украине Манафорту заплатили миллионы долларов за работу. Эти деньги они переводили на незарегистрированные банковские счета Манафорта на Кипре.

Вместе с этим, он подтвердил, что они осознавали о нарушении закона.

Также Рик Гейтс признался, что присвоил несколько сотен тысяч долларов воспользовавшись доступом к зарубежным счетам при помощи фиктивных сделок.

Напомним, ранее сообщалось, что Гейтс помогал Манафорту подавать ложные налоговые декларации. Гейтс, который согласился на сотрудничество с прокурорами заявил, что он вместе с Манафортом сознательно не сообщал об иностранных банковских счетах.