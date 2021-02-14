Оппозиционная партия "Самоопределение" лидирует на выборах в Косово

В Косово завершились внеочередные выборы в парламент. По предварительным данным, лидером выборов стала оппозиционная партия "Самоопределение".

Об этом сообщает Telegrafi.com ссылаясь на результаты экзит-пола.

По данным опроса избирателей после выхода из избирательных участков, партия "Самоопределение" (Vetevendosje) наберет 47,7% голосов. Дальше идет Демократическая партия бывшего президента Хашима Тачи (18,66%). На третьем месте - Демократический союз Косова (13,79%).

Лидер "Самоопределения" Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра в течение пяти месяцев 2020 года, обязался бороться с широко распространенной коррупцией, а также пообещал не идти на компромиссы в диалоге с Сербией.

Отметим, что выборы проходят на фоне суда над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов, экс-президент обвинения отрицает.