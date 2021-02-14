Опозиційна партія "Самовизначення" лідирує на виборах в Косово

В Косово завершилися позачергові вибори до парламенту. За попередніми даними, лідером виборів стала опозиційна партія "Самовизначення".

Про це повідомляє Telegrafi.com посилаючись на результати екзит-полу.

За даними опитування виборців після виходу з виборчих дільниць, партія "Самовизначення" набере 47,7% голосів. Далі йде Демократична партія колишнього президента Хашима Тачі (18,66%). На третьому місці - Демократичний союз Косова (13,79%).

Лідер "Самовизначення" Альбін Курті, який займав пост прем'єр-міністра протягом п'яти місяців 2020 року, зобов'язався боротися з широко поширеною корупцією, а також пообіцяв не йти на компроміси в діалозі з Сербією.

Зазначимо, що вибори проходять на тлі суду над колишнім президентом Косово Хашимом Тачі. Його звинувачують у злочинах проти людяності і військових злочинах під час сербсько-албанського конфлікту 1998-1999 років, екс-президент звинувачення заперечує.