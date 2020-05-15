Оппозиционная партия Польши определились с кандидатом в президенты

Крупнейшая оппозиционная политическая партия "Гражданская коалиция" (KO) определилась с кандидатом в президенты Польши. Так, политсила выдвигает мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В пятницу во время заседания партии политики решали, кого выбрать новым кандидатом в президенты вместо Малгожаты Кидава Блонской, которая объявила о своем отказе от дальнейшей борьбы за президентский пост.

У партии было два претендента на эту должность - мэра Варшавы Рафала Тшасковського и евродепутата, бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

"Я рад сообщить вам в этот момент, что единогласная рекомендация Национального совета "Гражданской платформы", представленная нашим партнерам по коалиции, - это рекомендация для мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - заявил глава "Гражданской платформы" Борис Будка.

Напомним, 8 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который позволяет проведение президентских выборов с помощью почты. В законе говорится, что голосование по почте является единственным способом волеизъявления на выборах президента.

Ранее внесение изменений в избирательное законодательство для проведения президентских выборов с помощью почты Сейм Польши поддержал 7 мая. Решение было одобрено 236 польскими депутатами.