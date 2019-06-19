"Оппоблок" поддержал возвращение проспекта маршала Жукова в Харькове

"Оппозиционный блок" поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия. Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщается, за возвращение исторического названия проспекту, которому в 2016 году было присвоено имя диссидента Петра Григоренко, проголосовали 59 депутатов горсовета. Ранее электронную петицию на официальном сайте Харьковского горсовета с просьбой вернуть название проспекту Маршала Жукова подписали 5 тыс. 587 харьковчан. После этого было решено вынести этот вопрос на рассмотрение сессии горсовета.

"Мы возвращаем проспекту его историческое название и рассматриваем маршала Жукова исключительно как военачальника, который освобождал Украину, в частности Харьков, и Европу от нацистских захватчиков. Что касается общественного мнения, то оно отображено в петиции", - сказал во время сессии мэр Харькова Геннадий Кернес.

Также, по его словам, кроме подписей под электронной петицией, в мэрию с такой же просьбой поступили личные обращения жителей города.

По словам первого номера избирательного списка "Оппозиционного блока" Евгения Мураева, под соответствующими заявлениями в общей сложности подписалось около 45 тысяч граждан.

"45 тысяч собранных подписей в поддержку этого вопроса является чрезвычайно важным. Почему? Потому что политика, которую власть показательно проводила последние пять лет, была направлена на то, чтобы лишить наш народ исторической гордости, чтобы переписать историю. Потому что слабым народом легче управлять. Выстраивая внешнее управление, им нужно было, чтобы мы перестали гордиться нашими героическими предками. Мы этого не допустим!", - сказал он.

Как отмечается, в Харьковском городском совете была создана новая депутатская фракция "Оппозиционный блок - Доверяй Делам", в состав которой вошло 54 депутата. Председателем новосозданной фракции стал депутат горсовета Игорь Терехов.