"Опоблок" підтримав повернення проспекту маршала Жукова в Харкові

"Опозиційний блок" підтримав рішення харківських депутатів про повернення проспекту Маршала Жукова історичної назви. Про це повідомляє "Фокус" з посиланням на прес-службу партії.

Як повідомляється, за повернення історичної назви проспекту, якому в 2016 році було присвоєно ім'я дисидента Петра Григоренка, проголосували 59 депутатів міськради. Раніше електронну петицію на офіційному сайті Харківської міськради з проханням повернути назву проспекту Маршала Жукова підписали 5 587 тис. харків'ян. Після цього було вирішено винести це питання на розгляд сесії міськради.

"Ми повертаємо проспекту його історичну назву і розглядаємо маршала Жукова виключно як воєначальника, який визволяв Україну, зокрема Харків, і Європу від нацистських загарбників. Що стосується громадської думки, то воно відображено у петиції", - сказав під час сесії мер Харкова Геннадій Кернес.

Також, за його словами, крім підписів під електронною петицією, в мерію з таким же проханням надійшли особисті звернення жителів міста.

За словами першого номера виборчого списку "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва, під відповідними заявами в цілому підписалося близько 45 тисяч громадян.

"45 тисяч зібраних підписів на підтримку цього питання є надзвичайно важливим. Чому? Тому що політика, яку влада показово проводила останні п'ять років, була спрямована на те, щоб позбавити наш народ історичної гордості, щоб переписати історію. Тому що слабким народом легше керувати. Вибудовуючи зовнішнє управління, їм потрібно було, щоб ми перестали гордитись нашими героїчними предками. Ми цього не допустимо!", - сказав він.

Як наголошується, в Харківській міській раді була створена нова депутатська фракція "Опозиційний блок - Довіряй Справам", до складу якої увійшло 54 депутати. Головою новоствореної фракції став депутат міськради Ігор Терехов.