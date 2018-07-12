"Оппозиционный блок" сможет представить своего кандидата в ЦИК

В БПП просят фракцию "Народного фронта" не голосовать за своего кандидата

Фракция "Оппозиционный блок" сможет подать свою кандидатуру в обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при условии, если фракция "Народного фронта", как и БПП, отозвет своего кандидата. Об этом сообщила во время брифинга представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, президент Петр Порошенко подал список по процедуре - всех 14 кандидатов.

"Если отозвать, подать новые (кандидатуры, - ред.), пройти спецпроверку, пройти комитет. Вы представляете себе, насколько долго затянется эта процедура? Кстати, это уже не первый раз, когда наши партнеры по коалиции оттягивают обновление ЦИК", - сказала Луценкро.

По ее мнению, партнеры БПП по коалиции имеют целью оттянуть вопрос ЦИК, чтобы президент отозвал представление в третий раз.

"Дело не в президенте, а в нежелании наших партнеров решать этот вопрос", - сообщила Луценко.

По ее словам, если партнеры БПП по коалиции отзывают свою кандидатуру, то "Оппозиционный блок" получит возможность представить своего кандидата в ЦИК.

"Мы за одного из наших представителей не будем голосовать для того, чтобы не запускать по-новому процедуру. Пожалуйста, и вы так же не голосуйте за своего. Мы разблокируем этот процесс. Кто-то четырнадцатый не поместится в это голосование. Тогда "Оппозиционный блок" сможет внести кандидатуру, все будут довольны", - добавила она.

Напомним, ранее сообщало, что парламент начнет рассмотрение вопроса обновление Центральной избирательной комиссии в четверг, 12 июля, в 16:00.