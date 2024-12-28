Опозиційну президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Він відзначив мужність Саломе Зурабішвілі та запросив її на інавгурацію Трампа.

"Я глибоко захоплююся її мужністю перед обличчям нападок з боку Іванішвілі та його союзників з КПК (Комуністична партія Китаю, - ред.) і іранського режиму", - написав Вілсон в X (Twitter).

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року у Вашингтоні.

Формально повноваження Саломі Зурабішвілі закінчаться 29 грудня після інавгурації Михаїла Кавелашвілі, якого обрали президентом Грузії члени "Грузинської мрії". Кавелашвілі не отримував привітань з обранням від США та європейських країн.

Зурабішвілі відмовляється складати повноваження доти, доки в Грузії призначать нові парламентські вибори.