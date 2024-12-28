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Оппозиционного президента Грузии Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа

Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканца Джо Уилсона, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей.

Он отметил мужество Саломе Зурабишвили и пригласил ее на инаугурацию Трампа.

"Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, - ред.) и иранского режима", - написал Уилсон в X (Twitter).

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Формально полномочия Саломи Зурабишвили закончатся 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили, которого избрали президентом Грузии члены "Грузинской мечты". Кавелашвили не получал поздравлений с избранием от США и европейских стран.

Зурабишвили отказывается складывать полномочия до тех пор, пока в Грузии не назначат новые парламентские выборы.

 

Ситуация в Грузии

Напомним, в конце октября в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта". Оппозиционеры отказались признавать результаты выборов.

Власти страны заявили о приостановлении европейской интеграции страны, что вызвало новую волну протестов.

Кроме того, 14 декабря в Грузии избрали бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у "Грузинской мечты". Кавелашвили был единственным кандидатом.

В пятницу, 28 декабря, США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили.

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