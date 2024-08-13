Опозиція Венесуели закликала до всесвітнього мітингу проти результатів виборів

Опозиція також закликає венесуельську діаспору підтримати заплановану акцію у Мадриді, Буенос-Айресі, Боготі та Сантьяго-де-Чилі.

Мачадо закликає своїх прихильників вийти на вулиці Каракаса та інших міст Венесуели з протоколами результатів виборів, які опозиція опублікувала на сайті після того, як державні органи, контрольовані урядом Ніколаса Мадуро, відмовилися надати офіційні дані.

"Нехай світ побачить, що ми не дозволимо вкрасти нашу перемогу", - заявила вона.

Активісти наголошують, що ніякої хакерської атаки, яка нібито вплинула на роботу виборчої системи, не було, а їхній кандидат здобув чесну перемогу. Опозиція публічно виклала протоколи, які, на їхню думку, доводять перемогу Уррутії, але представники уряду Мадуро продовжують заявляти, що ці документи є "фальшивими".

Експерти вважають, що масові мітинги, заплановані на 17 серпня, можуть стати вирішальним моментом у боротьбі опозиції проти результатів виборів у Венесуелі.