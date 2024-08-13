Оппозиция Венесуэлы призвала к всемирному митингу против результатов выборов

Оппозиция также призывает венесуэльскую диаспору поддержать запланированную акцию в Мадриде, Буэнос-Айресе, Боготе и Сантьяго-де-Чили.

Мачадо призывает своих сторонников выйти на улицы Каракаса и других городов Венесуэлы с протоколами результатов выборов, которые оппозиция опубликовала на сайте после того, как государственные органы, контролируемые правительством Николаса Мадуро, отказались предоставить официальные данные.

"Пусть мир увидит, что мы не позволим украсть нашу победу", - заявила она.

Активисты отмечают, что никакой хакерской атаки, якобы повлиявшей на работу избирательной системы, не было, а их кандидат одержал честную победу. Оппозиция опубликовала протоколы, которые, по их мнению, доказывают победу Уррутии, но представители правительства Мадуро продолжают заявлять, что эти документы "фальшивы".

Эксперты считают, что массовые митинги, намеченные на 17 августа, могут стать решающим моментом в борьбе оппозиции против результатов выборов в Венесуэле.