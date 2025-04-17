Опозиція могла зірвати перемовини щодо болгарських реакторів, - експерт

Про це заявив політолог Валентин Гладких, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, рік гальмування законодавчого процесу з боку опозиції міг коштувати Україні шансів придбати реактори.

"Зазомбовані порохоботи з "Європейської солідарності" та інші корисні ідіоти в угоду своїм спонсорам майже рік блокували прийняття закону. Тягнули час, відверто брехали і дискредитували атомну енергетику", - написав Гладких.

За цей час, за його словами, в Болгарії встиг змінитися уряд, що ускладнило перемовини. У результаті - надважливий проєкт опинився під загрозою зриву.

Йдеться про добудову двох енергоблоків потужністю 2,2 ГВт, які могли б покрити енергетичний дефіцит і не допустити зростання тарифів для населення. Гладких підкреслює, що 80% українців підтримували проєкт.

"Тож якщо таки переговори зірвуться - це недолугі опозиціонери винні в тому, що Україна може не отримати необхідні реактори. На їхній совісті - буде втрата 2,2 ГВт надійної атомної енергетики", - додав він.

Політолог закликав виборців не забувати, хто саме "торпедував" можливість зміцнення енергетичної незалежності країни.

Переговори щодо продажу реакторів

Україна та Болгарія розпочали переговори щодо продажу двох російських реакторів типу ВВЕР-1000, спочатку призначених для недобудованої АЕС "Белене", у 2023 році.

У лютому Верховна Рада підтримала закупівлю реакторних установок у Болгарії для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Угоду також схвалив парламент Болгарії - її вартість перевищувала $600 мільйонів.

Пізніше українські депутати підтвердили, що модернізація, включаючи встановлення двох блоків, може коштувати до 1 млрд доларів.