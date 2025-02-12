У Верховній Раді відповіли на маніпуляції навколо добудови ХАЕС

Верховна Рада підтримала закупівлю реакторних установок у Болгарії для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Проте опоненти рішення продовжують розганяти тезу про "російське походження" цих реакторів.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН .

"Ці реактори такі ж "російські", як і МіГи, якими ми зараз знищуємо росіян на фронті. Якщо вже розвивати цю логіку, тоді давайте відмовимося від усіх радянських літаків, танків, гармат і навіть 152-мм снарядів. Це ж теж радянська розробка? Маячня. Це болгарські реактори, і Росія не має до них жодного стосунку вже 15 років", – заявив Нагорняк.

За його словами, головна причина критики добудови ХАЕС не в питаннях безпеки чи технологій, а в грошах.

"Олігархи бояться цих енергоблоків, бо коли вони запрацюють, їхні надприбутки злетять нанівець. АЕС виробляє найдешевшу електроенергію, і це зламає монополію на ринку. Саме тому вони й розганяють фейки про “російські реактори", – наголосив депутат.

Нагорняк також зазначив, що добудова ХАЕС є єдиним логічним рішенням, адже енергоблоки №3 та №4 вже частково збудовані.

"Один блок готовий на 80%, інший – на 25%. В ці існуючі недобудовані конструкції не стане жоден інший реактор – ні американський, ні французький. Їх довелося б будувати з нуля, а це значно дорожче і зайняло б роки. Тому всі ці розмови – лише прикриття для чиїхось бізнес-інтересів", – підсумував Нагорняк.

Раніше рішення Верховної Ради підтримали МАГАТЕ та американська компанія Westinghouse, яка постачатиме паливо для цих реакторів, гарантуючи повну енергетичну незалежність від Росії.

Нагадаємо, два енергоблоки на Хмельницькій АЕС матимуть номінальну потужність 2,2 ГВт. Через високу ступінь готовності, тривалість робіт для підключення енергоблоку №3 оцінюється в 3 роки. По енергоблоку №4 роботи відбуватимуться паралельно.

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", понад 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС.