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Оппозиция могла сорвать переговоры по болгарским реакторам, - эксперт

Четверг 17 апреля 2025 10:52
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Оппозиция могла сорвать переговоры по болгарским реакторам, - эксперт Фото: оппозиция могла сорвать переговоры по болгарским реакторам (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Представители "Европейской солидарности" могли сорвать стратегически важный для Украины энергетический проект - достройку Хмельницкой АЭС с использованием болгарских реакторов.

Об этом заявил политолог Валентин Гладких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, год торможения законодательного процесса со стороны оппозиции мог стоить Украине шансов приобрести реакторы.

"Зазомбированные порохоботы из "Европейской солидарности" и другие полезные идиоты в угоду своим спонсорам почти год блокировали принятие закона. Тянули время, откровенно врали и дискредитировали атомную энергетику", - написал Гладких.

За это время, по его словам, в Болгарии успело смениться правительство, что усложнило переговоры. В результате - важнейший проект оказался под угрозой срыва.

Речь идет о достройке двух энергоблоков мощностью 2,2 ГВт, которые могли бы покрыть энергетический дефицит и не допустить роста тарифов для населения. Гладких подчеркивает, что 80% украинцев поддерживали проект.

Политолог призвал избирателей не забывать, кто именно "торпедировал" возможность укрепления энергетической независимости страны.

Переговоры о продаже реакторов

Украина и Болгария начали переговоры о продаже двух российских реакторов типа ВВЭР-1000, изначально предназначенных для недостроенной АЭС "Белене", в 2023 году.

В феврале Верховная Рада поддержала закупку реакторных установок в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Соглашение также одобрил парламент Болгарии - его стоимость превышала $600 миллионов.

Позже украинские депутаты подтвердили, что модернизация, включая установку двух блоков, может стоить до 1 млрд долларов.

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