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Опоздали на украинский самолет: граждане Грузии не смогли покинуть Кабул

Новина українською →
Кабул, Понедельник 16 августа 2021 15:40
Опоздали на украинский самолет: граждане Грузии не смогли покинуть Кабул Фото: граждане Грузии не смогли покинуть Кабул (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что граждане его страны не смогли покинуть Кабул. Они не успели на украинский самолет, который должен был их эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, Грузия отправит для них отдельный самолет, поэтому сейчас ведется работа по получению соответствующих разрешений.

Известно, что МИД ведет работу над тем, чтобы граждане Грузии смогли достичь аэропорта с помощью турецкой стороны.

Указано, что Турция выразила готовность помочь в транспортировке граждан Грузии бронированными машинами.

"Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии, все бывшие военные. Шестеро из них работает в частной американской компании, а 17 - в канадской.

Напомним, в Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

Добавим, ситуация в Афганистане ухудшилась люди пытаются бежать из страны, отчаянно штурмуя самолеты.

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Грузия Афганистан Кабул
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