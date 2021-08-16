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Запізнились на український літак: громадяни Грузії не змогли покинути Кабул

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 15:40
Запізнились на український літак: громадяни Грузії не змогли покинути Кабул Фото: громадяни Грузії не змогли покинути Кабул (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Грузії Алєксандр Хвтісіашвілі заявив, що громадяни його країни не змогли покинути Кабул. Вони не встигли на український літак, який мав їх евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

За його словами, Грузія відправить для них окремий літак, тож наразі ведеться робота по отриманню відповідних дозволів.

Відомо, що МЗС також веде роботу над тим, щоб громадяни Грузії змогли досягти аеропорту за допомогою турецької сторони.

Вказано, що Турція висловила готовність допомогти в транспортуванні громадян Грузії броньованими машинами.

"Зараз ця операція виконується. Сподіваюся, в найближчому майбутньому вони будуть доставлені в аеропорт Кабула, де наші партнери забезпечать їх повернення в Грузію", йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, в Кабулі перебувають 23 громадяни Грузії, всі колишні військові. Шестеро з них працює в приватній американській компанії, а 17 - в канадській.

Нагадаємо, в Узбекистані розбився літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану.

Додамо, ситуація в Афганістані погіршилася: люди намагаються втекти з країни, відчайдушно штурмуючи літаки.

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Грузія Афганистан Кабул
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