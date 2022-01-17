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Оповещение о воздушных угрозах и IP-телефония: что известно о техническом сотрудничестве Украины с НАТО

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Украина, Понедельник 17 января 2022 15:08
Оповещение о воздушных угрозах и IP-телефония: что известно о техническом сотрудничестве Украины с НАТО Фото: сотрудничество Украины и НАТО включает несколько программ (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 17 января, Украине и агентство НАТО по связи и информации (NCI) подписали обновленный Меморандум о соглашении о продолжении совместной работы над проектами, связанными с технологиями. В рамках сотрудничества разработано несколько программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Так, проекты включают в себя региональную программу обеспечения безопасности воздушного пространства (RASP) НАТО-Украина для раннего оповещения и координации в отношении угроз воздушному пространству. Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, помогающие им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение маршрута самолета. Блоки подключены через выделенную сеть отдельно от интернета.

Работа НАТО с Украиной также включает Инициативу по обмену знаниями, в рамках которой профильные эксперты Агентства делятся своими знаниями о практике НАТО в развитии потенциала в области командования, управления, связи и компьютеров.

"Мы успешно работаем с Украиной в течение нескольких лет, предоставляя ключевые возможности и обмениваясь знаниями", — сказал генеральный менеджер агентства NCI Людвиг Декампс.

По его словам, НАТО будет углублять сотрудничество с Украиной, чтобы поддержать ее в модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг.

"Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины", - заявила посол Наталия Галибаренко, глава миссии Украины в НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов "выслушать обеспокенности" России.

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