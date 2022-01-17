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Оповіщення про повітряні загрози та IP-телефонія: що відомо про технічну співпрацю України з НАТО

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 15:08
Оповіщення про повітряні загрози та IP-телефонія: що відомо про технічну співпрацю України з НАТО Фото: співпраця України та НАТО включає декілька програм (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 17 січня, Україна та агентство НАТО з зв'язку та інформації (NCI) підписали оновлений Меморандум про угоду про продовження спільної роботи над проектами, пов'язаними з технологіями. В рамках співпраці розроблено декілька програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Так, проекти включають регіональну програму забезпечення безпеки повітряного простору (RASP) НАТО-Україна для раннього оповіщення та координації щодо загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії і пропонує операторам інструменти, що допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики і виділення маршруту літака. Блоки підключені через окрему мережу від інтернету.

Робота НАТО з Україною також включає Ініціативу обміну знаннями, в рамках якої профільні експерти Агентства діляться своїми знаннями про практику НАТО у розвитку потенціалу в галузі командування, управління, зв'язку та комп'ютерів.

"Ми успішно працюємо з Україною протягом кількох років, надаючи ключові можливості та обмінюючись знаннями", - сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декампс.

За його словами, НАТО поглиблюватиме співпрацю з Україною, щоб підтримати її в модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг.

"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує нашу співпрацю, розпочату в 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси у систему управління Збройними Силами України", - заявила посол Наталія Галібаренко, голова місії України в НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий обговорювати з Росією скорочення озброєнь. Поряд із цим він закликав до деескалації ситуації в Україні, заявивши, що Альянс готовий "вислухати стурбованість" Росії.

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