ОПОРА зафиксировала ограничение прав на участках для людей с инвалидностью

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участки в Полтавской области не оборудованы пандусами

Наблюдатели ОПОРЫ в Полтавской области во время выборов 2019 массово фиксировали проблемы с обеспечением свободного попадания на участки для голосования людей с инвалидностью. Об этом говорится на сайте Гражданской сети ОПОРА.

Подобные случаи зафиксированы в Полтавском, Кременчугском, Глобинском, Гребенковском, Карловском, Кобелякском, Новосанжарском, Машевском, Чутовском, Миргородском, Решетиловском, Козельщинском, Зиньковским районах.

Отмечается, что технические требования для помещений, которые используются для голосования, предусматривающие обустройство пандуса.

"Однако, органы местного самоуправления не всегда имеют соответствующие помещения. Даже, если участок не имеет пандуса, они не имеют даже звонка, чтобы обратиться к членам комиссии, чтобы те обеспечили доступ избирателя в зал для голосования", - заявила Общественная омбудсменка Валентина Буглак.

Она подчеркнула, что до следующих выборов ОПОРА будет обращаться в ОИК, чтобы права всех граждан были обеспечены инклюзивно.

Ранее сообщалось, что в Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, что были одновременно вброшены одним человеком в ящик для голосования.

Вместе с тем, в ЦИК констатировали отсутствие системных нарушений на выборах президента Украины.