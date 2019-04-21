ОПОРА зафіксувала обмеження прав на дільницях для людей з інвалідністю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дільниці у Полтавській області не облаштовані пандусами

Спостерігачі ОПОРИ у Полтавській області під час виборів 2019 масово фіксували проблеми з забезпеченням вільного потрапляння на дільниці для голосування людей з інвалідністю. Про це йдеться на сайті Громадянської мережі ОПОРА.

Подібні випадки зафіксовані в Полтавському, Кременчуцькому, Глобинському, Гребінківському, Карлівському, Кобеляцькому, Новосанжарському, Машівському, Чутівському, Миргородський, Решетилівському, Козельщинському, Зінківському районах.

Зазначається, що технічні вимоги для приміщень, які використовуються для голосування, передбачають облаштування пандуса.

"Проте, органи місцевого самоврядування не завжди мають відповідні приміщення. Навіть, якщо дільниця не має пандусу, вони не мають навіть дзвінка, щоб звернутись до членів комісії, щоб ті забезпечили доступ виборця до зали для голосування", - заявила Громадська омбудсменка Валентина Буглак.

Вона наголосила, що до наступних виборів ОПОРА буде звертатись до ОВК, щоб права для всіх громадян були забезпечені інклюзивно.

Раніше повідомлялося, що у Станично-Луганському районі Луганської області, у день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, що були одночасно вкинуті однією людиною в скриньку для голосування.

Разом з тим, у ЦВК констатували відсутність системних порушень на виборах президента України.