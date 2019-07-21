"Опора" сравнила явку с предыдущими выборами

Гражданская сеть "Опора" опубликовала сравнительную таблицу, которая иллюстрирует явку избирателей на выборах в Раду в 2012, 2014 и 2019 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Опоры".

Данные опубликованы по состоянию на 12:00.

Согласно информации, в западных областях в 2019 году явка избирателей значительно ниже, чем на предыдущих выборах: в 2014 году явка составляла 19,5%, в 2012 году – 21,5%, а в этом году – 15,2%.

В центральных областях нынешняя явка тоже ниже, чем в предыдущие годы: в 2012 году – 25,4%, 2014 – 23,6%, а 2019 году – 20,9%.

В южных областях явка в 2019 году (22,1%) выше, чем в 2014 году (20,0%), но ниже, чем в 2012 году (23,6%).

Похожая ситуация с явкой в восточных областях: нынешняя явка (23.4%) выше, чем в 2014 году (18,1%), но ниже, чем в 2012 году (25,1%).

Фото: исследование "Опоры"

Напомним, Общественная сеть "Опора" сообщала, что явка на выборах в Раду, по состоянию на 12:00 составила 20% с погрешностью не более 0,5%.

Ранее РБК-Украина писало, что данные по явке на 12:00 во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду задерживаются из-за ситуации на 94 округе (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).