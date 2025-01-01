Опонент Орбана вимагає провести дострокові вибори до парламенту

"Нехай будуть нові вибори, щоб повернути народу право вирішувати свою долю", - звернувся Мадяр до Орбана у своїй новорічній промові.

Bloomberg підкреслює, що партія Орбана "Фідес" поступається в рейтингах новій партії Мадяра "Тиса", яка була створена у квітні минулого року. Кілька опитувань, проведених у другій половині 2024 року, показали, що "Тиса" має значну перевагу над правлячою партією.

Як нагадує видання, підтримка "Фідес" падає, бо слабке економічне зростання та висока інфляція підірвали довіру до управління економікою Орбаном. Також на рейтинги вплинули гучні скандали за участю партії. Але Орбан розраховує на підйом економіки цього року, щоб підвищити свої шанси на виборах.