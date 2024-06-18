Суперник Орбана виступив проти поставок зброї з Угорщини в Україну, але засудив Путіна
Опонент і суперник прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр не підтримав ідею про те, що б країна надавала військові поставки Україні. При цьому диктатора Володимира Путіна він засудив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Нова зірка угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що не підтримує відправлення зброї в Україну.
"Ми поділяємо позицію уряду Будапешта. Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте чутливу ситуацію Угорщини в цій війні", - заявив Мадяр.
При цьому Мадяр був обраний депутатом до Європарламенту і увійшов до групи "Європейської народної партії". Але президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ухвалювала, що умовою для прийняття нових депутатів Європарламенту до "Європейської народної партії" є їхня підтримка України.
Тому Мадяр повідомив, що Україну потрібно підтримувати всіма іншими інструментами. Також він підтримав право України на самооборону, а Путіна назвав агресором.
Петер Мадяр
Угорський політик і юрист. Мадяр привернув увагу ЗМІ, коли 15 березня 2024 року оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією і правлячою коаліцією в Угорщині
Є критиком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, хоча раніше був членом партії "Фідес", лідером якої є Орбан.
Як Угорщина ставиться до України
З перших днів війни уряд Угорщини засудив агресію Росії та підтримав низку санкцій, хоча з кожним новим пакетом Євросоюзу дедалі важче узгодити нові обмеження проти Кремля. Будапешт постійно блокує нові пропозиції.
Також Угорщина не підтримує постачання військової допомоги Україні, але нещодавно Орбан заявив, що Угорщина обіцяє не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні. При цьому Альянс погодився не залучати Будапешт до такої підтримки.
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