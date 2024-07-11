Опонент Орбана прибув з візитом до України (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"У Києві біля стін пам'яті десяткам тисяч українських жертв війни", - написав він.

Візити Орбана і Мадяра до Києва

Як повідомлялося, опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадьяр приїде до Києва 10 липня.

Свій візит політик анонсував після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Він також засудив атаку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїжджав до Києва 2 липня. Він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви, де провів зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.