Опонент Орбана вимагає провести дострокові вибори до парламенту
Петер Мадяр, який є опонентом прем'єра Угорщини Віктора Орбана, закликав провести дострокові парламентські вибори. Поки що вони заплановані на 2026 рік.
Як передає РБК-Україна, заяву Мадяра наводить Bloomberg.
"Нехай будуть нові вибори, щоб повернути народу право вирішувати свою долю", - звернувся Мадяр до Орбана у своїй новорічній промові.
Bloomberg підкреслює, що партія Орбана "Фідес" поступається в рейтингах новій партії Мадяра "Тиса", яка була створена у квітні минулого року. Кілька опитувань, проведених у другій половині 2024 року, показали, що "Тиса" має значну перевагу над правлячою партією.
Як нагадує видання, підтримка "Фідес" падає, бо слабке економічне зростання та висока інфляція підірвали довіру до управління економікою Орбаном. Також на рейтинги вплинули гучні скандали за участю партії. Але Орбан розраховує на підйом економіки цього року, щоб підвищити свої шанси на виборах.
Візит Мадяра до Києва
Варто зауважити, що 11 липня 2024 року Петер Мадяр відвідав Київ. Тоді він передав медичне обладнання лікарням столиці на тлі російського удару по "Охматдиту".
Також у червні він підкреслював, що виступає проти постачання зброї Україні, але хоче підтримувати країну будь-якими іншими методами.
Мадяр визнав, що російський диктатор Володимир Путін є агресором.
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