Оппонент Орбана потребовал провести досрочные выборы в парламент
Петер Мадяр, который является оппонентом премьера Венгрии Виктора Орбана, призвал провести досрочные парламентские выборы. Пока что они запланированы на 2026 год.
Как передает РБК-Украина, заявление Мадяра приводит Bloomberg.
"Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу", - обратился Мадяр к Орбану в своей новогодней речи.
Bloomberg подчеркивает, что партия Орбана "Фидес" уступает в рейтингах новой партии Мадьяра "Тиса", которая была создана в апреле прошлого года. Несколько опросов, проведенных во второй половине 2024 года, показали, что “Тиса” имеет значительное преимущество над правящей партией.
Как напоминает издание, поддержка "Фидес" падает, потому что слабый экономический рост и высокая инфляция подорвали доверие к управлению экономикой Орбаном. Также на рейтинги повлияли громкие скандалы при участии партии. Но Орбан рассчитывает на подъем экономики в этом году, чтобы повысить свои шансы на выборах.
Визит Мадяра в Киев
Стоит заметить, что 11 июля 2024 года Петер Мадяр посетил Киев. Тогда он передал медицинское оборудование больницам столицы на фоне российского удара по "Охматдету".
Также в июне он подчеркивал, что выступает против поставок оружия Украине, но хочет поддерживать страну любыми другими методами.
Мадяр признал, что российский диктатор Владимир Путин является агрессором.
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