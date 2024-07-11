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Опонент Орбана прибув з візитом до України (фото)

Фото: Петер Мадяр (facebook.com/peter.magyar)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр прибув до Києва 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"У Києві біля стін пам'яті десяткам тисяч українських жертв війни", - написав він.

 

 

Візити Орбана і Мадяра до Києва

Як повідомлялося, опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадьяр приїде до Києва 10 липня.

Свій візит політик анонсував після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Він також засудив атаку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїжджав до Києва 2 липня. Він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви, де провів зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

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