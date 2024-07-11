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Оппонент Орбана прибыл с визитом в Украину (фото)

Фото: Петер Мадьяр (facebook.com/peter.magyar)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр прибыл в Киев 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В Киеве у стены памяти десяткам тысяч украинских жертв войны", - написал он.

 

 

Визиты Орбана и Мадьяра в Киев

Как сообщалось, оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр приедет в Киев 10 июля.

Свой визит политик анонсировал после российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля. Он также осудил атаку.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приезжал в Киев 2 июля. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву, где провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

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