Из-за оползня в Непале погибли по меньшей мере 7 детей

Погибла также одна женщина

На выходных в Непале в результате оползня погибли одна женщина и по меньшей мере семь детей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подчеркивается, что существует риск новых оползней и наводнений из-за сильных ливней.

"В результате оползня в Непале в течение выходных погибли одна женщина и по меньшей мере семь детей. В то же время чиновники предупредили в понедельник о риске новых оползней и наводнений из-за сильных ливней", - отмечает агентство.

Также указано, что жертвами стихийного бедствия стали дети в возрасте от трех до одиннадцати лет.

Добавим, что в течение сезона муссонов в горном Непале, который длится с июня по сентябрь, часто происходят оползни и наводнения.

Напомним, как писало РБК-Украина, в 2017 году с 11 августа в результате сильных дождей в Непале затопило несколько районов, а также сошли оползни. Сначала сообщалось о более 30 погибших от стихийного бедствия. Однако впоследствии стало известно, что число жертв наводнения и оползней в Непале возросло до 111 человек, а еще 35 человек считались пропавшими без вести.

Отмечалось, что около 80% земель в районах, пострадавших от наводнения, были затоплены. Наводнения, вызванные ливневыми осадками, разрушили тысячи домов.

Власти начали раздавать по 200 тыс. рупий каждому из ближайших родственников погибших в результате бедствия и по 10 тыс. рупий каждой семье, дом которой был разрушен.