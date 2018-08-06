Через зсув ґрунту у Непалі загинули щонайменше 7 дітей

Загинула також одна жінка

На вихідних у Непалі у результаті зсуву ґрунту загинули одна жінка та щонайменше семеро дітей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Підкреслюється, що існує ризик нових зсувів ґрунту та повеней через сильні зливи.

"Внаслідок зсуву ґрунту у Непалі протягом вихідних загинули одна жінка та щонайменше семеро дітей. Водночас чиновники попередили у понеділок про ризик нових зсувів ґрунту та повеней через сильні зливи", - зазначає агентство.

Також вказано, що жертвами стихійного лиха стали діти віком від трьох до одинадцяти років.

Додамо, що протягом сезону мусонів у гірському Непалі, який триває з червня до вересня, часто стаються зсуви ґрунту і повені.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у 2017 році з 11 серпня у результаті сильних дощів в Непалі затопило кілька районів, а також зійшли зсуви. Спочатку повідомлялося про понад 30 загиблих від стихійного лиха. Однак згодом стало відомо, що число жертв повені і зсувів у Непалі зросло до 111 людей, а ще 35 людей вважалися зниклими безвісти.

Зазначалося, що близько 80% земель в районах, постраждалих від повені, були затоплені. Повені, викликані зливовими опадами, зруйнували тисячі будинків.

Влада почала роздавати по 200 тис. рупій кожному з найближчих родичів загиблих у результаті лиха і по 10 тис. рупій кожній родині, будинок якої був зруйнований.