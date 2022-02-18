Оползни в Бразилии забрали жизни 117 человек: среди погибших дети

При этом отмечается, что число жертв в результате стихийного бедствия будет увеличиваться, поскольку дожди продолжаются. Также пока невозможно определить точное количество жертв из-за погоды и того, что часть людей считаются пропавшими без вести.

Один из местных жителей сообщил изданию, что спасатели еще не обыскивали его район. По его словам, среди погибших есть дети. Но точное количество жертв трудно определить самостоятельно.

"В течение дня местный морг был вынужден использовать грузовик-рефрижератор в качестве резерва, так как привозили новых жертв, в то время как другие тела все еще ожидали опознания их семьями", - пишет издание.

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