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Зсуви в Бразилії забрали життя 117 людей: серед загиблих діти

Автор: Наталья Скороход

Зсуви в Бразилії вже забрали життя 117 осіб, у тому числі і дітей. Понад 700 людей покинули свої будинки в результаті стихії, а понад 100 - пропали безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому наголошується, що кількість жертв в результаті стихійного лиха буде збільшуватися, оскільки дощі тривають. Також поки неможливо визначити точну кількість жертв через погоду і того, що частина людей вважаються зниклими безвісти.

Один з місцевих жителів повідомив виданню, що рятувальники ще не обшукували його район. За його словами, серед загиблих є діти. Але точну кількість жертв важко визначити самостійно.

"Протягом дня місцевий морг був змушений використовувати вантажівку-рефрижератор в якості резерву, так як привозили нових жертв, в той час як інші тіла все ще очікували впізнання їх сім'ями", - пише видання.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про 195 загиблих у Бразилії.

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