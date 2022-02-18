Зсуви в Бразилії забрали життя 117 людей: серед загиблих діти

Зсуви в Бразилії вже забрали життя 117 осіб, у тому числі і дітей. Понад 700 людей покинули свої будинки в результаті стихії, а понад 100 - пропали безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
При цьому наголошується, що кількість жертв в результаті стихійного лиха буде збільшуватися, оскільки дощі тривають. Також поки неможливо визначити точну кількість жертв через погоду і того, що частина людей вважаються зниклими безвісти.
Один з місцевих жителів повідомив виданню, що рятувальники ще не обшукували його район. За його словами, серед загиблих є діти. Але точну кількість жертв важко визначити самостійно.
"Протягом дня місцевий морг був змушений використовувати вантажівку-рефрижератор в якості резерву, так як привозили нових жертв, в той час як інші тіла все ще очікували впізнання їх сім'ями", - пише видання.
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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про 195 загиблих у Бразилії.