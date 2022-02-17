Число жертв ливней и оползней в Бразилии возросло
Число погибших в результате проливных дождей и оползней в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) превысило 100 человек. Власти пока не могут определить точное количество пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Правительство штата Рио-де-Жанейро подтвердило гибель 105 человек в результате обрушившихся на Петрополис ливней и оползней. Мэр города Рубенс Бомтемпо не смог назвать число пропавших без вести. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
"Мы еще не знаем всех масштабов произошедшего", - сказал Бомтемпо.
Напомним, 16 февраля на Петрополис обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни в городе. Изначально сообщалось о 58 погибших.
Отметим, спустя сутки число погибших увеличилось почти до 80 человек, а прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила о 35 пропавших без вести.