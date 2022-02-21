Оползни в Бразилии: число жертв возросло до 152 человек

Оползни в Бразилии привели к новым жертвам. В результате стихии уже погибло 152 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Спасатели и жители продолжают поиски пропавших без вести.
Петрополис напомнила ему "сцены войны"
Также в полиции сообщили, что
Также отмечается, что в воскресенье в городе Петрополис была проведена так называемая "мегаоперация по очистке". В ней приняли участие 370 санитарных работников, присланных в качестве подкрепления из близлежащих городов Рио-де-Жанейро и Нитерой.
Напомним, что в некоторых районах Бразилии все еще не могут дождаться спасателей. Местные жители отмечают, что не могут самостоятельно справиться с разрушениями, из-за чего неясно полное число жертв.