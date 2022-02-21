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Зсуви в Бразилії: кількість жертв зросла до 152 осіб

Автор: Наталья Скороход

Зсуви в Бразилії призвели до нових жертв. В результаті стихії вже загинуло 152 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Рятувальники та мешканці продовжують пошуки зниклих безвісти.

Петрополіс нагадала йому "сцени війни"

Також у поліції повідомили, що

Також наголошується, що в неділю в місті Петрополіс була проведена так звана "мегаоперація з очищення". У ній взяли участь 370 санітарних працівників, надісланих в якості підкріплення з довколишніх міст Ріо-де-Жанейро і Нітерой.

Нагадаємо, що у деяких районах Бразилії все ще не можуть дочекатися рятувальників. Місцеві жителі відзначають, що не можуть самостійно впоратися з руйнуваннями, через що неясно повне число жертв.

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Бразилия