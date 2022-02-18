Оползни в Бразилии забрали жизни 117 человек: среди погибших дети

Оползни в Бразилии уже забрали жизни 117 человек, в том числе и детей. Более 700 человек покинули свои дома в результате стихии, а более 100 - пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом отмечается, что число жертв в результате стихийного бедствия будет увеличиваться, поскольку дожди продолжаются. Также пока невозможно определить точное количество жертв из-за погоды и того, что часть людей считаются пропавшими без вести.

Один из местных жителей сообщил изданию, что спасатели еще не обыскивали его район. По его словам, среди погибших есть дети. Но точное количество жертв трудно определить самостоятельно.

"Здесь как минимум шестеро детей, и может быть еще от соседей. По нашим оценкам, здесь похоронено более 10 человек, и нам нужна помощь", - сказал он.

Также отмечается, что многие люди не могут найти своих родственников и не знают, остались ли они живы.

Информация о количестве пропавших в результате трагедии противоречива и со стороны официальных служб. К примеру, полиция заявила, что более 100 человек пропали без вести, а прокуратура заявила, что пропало не менее 35 человек.

Более 700 человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в местных школах и других временных жилищах. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро в среду сравнил ущерб с зоной боевых действий.

"В течение дня местный морг был вынужден использовать грузовик-рефрижератор в качестве резерва, так как привозили новых жертв, в то время как другие тела все еще ожидали опознания их семьями", - пишет издание.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал посетить регион по возвращении из официальной поездки в Россию и Венгрию. По его словам, власти помогут населению начать восстановление района.

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