Оползень сошел на пляж в Одесской области: искать пострадавших будут ночью

Известно, что к поисковым работам привлечены как спасатели и военнослужащие, так и местные жители.

Подозрение о возможных пострадавших вызвало то, что на месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

"Информация о возможных пострадавших проверяется. Поисковые работы проводятся методом расчистки места сдвига", - уточняют в ГСЧС.

Также известно, что поиски не прекратились и с наступлением темноты. По состоянию на 22:00 расчищено 65 кв. м.

"Обеспечено освещение места поисков, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из них 30 спасателей.

Как известно, в результате оползня произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м.