Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі

Відомо, що до пошукових робіт залучені як рятувальники і військовослужбовці, так і місцеві жителі.

Підозру про можливих постраждалих викликало те, що на місці події виявлені речі відпочиваючих.

"Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву", - уточнюють в ДСНС.

Також відомо, що пошуки не припинилися і з настанням темряви. Станом на 22: 00 розчищено 65 кв. м.

"Забезпечено освітлення місця пошуків, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 63 людини, з них 30 рятувальників.

Як відомо, в результаті зсуву стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв. м.