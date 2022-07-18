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Как оплатить газ новым клиентам "Нафтогаза" за май и июнь: инструкция

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 12:17
Как оплатить газ новым клиентам "Нафтогаза" за май и июнь: инструкция Фото: платить за газ за май и июнь нужно Нафтогазу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая поставляет газ для бытовых потребителей, как ранее обслуживались компаниями под брендом"твой Газсбыт". Поэтому платить нужно именно "Нафтогазу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, всего за июнь сформировано 12,34 млн счетов за газ.

"С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от "Нафтогаза". Именно поэтому, счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Как получить счет за потребленный газ в июне

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • на электронную почту (e-mail);
  • распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay.
  • Укрпочтой после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ

Онлайн:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

  • через платежные терминалы самообслуживания;
  • в любом отделении банка;
  • через отделения Укрпочты или Новой почты.

В "Нафтогазе" напомнили, что формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Сумма к уплате рассчитывается на основе данных о потребленном Газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).

"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботе GASUA до 15 числа и получайте скидку 1% (вы сможете использовать ее во время следующего платежа)", - отметили в пресс-службе.

Напомним, все потребители, которые ранее получали природный газ от 17 поставщиков под брендом "Твой Газсбыт" (104.ua) и ООО "Одессагаз-снабжение", с 1 мая 2022 года обеспечиваются газом от "Нафтогаза".

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн / куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

Отметим, в этих областях газ в основном поставляли компании под брендом "Твой Газсбыт" олигарха Дмитрия Фирташа.

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