Как оплатить газ новым клиентам "Нафтогаза" за май и июнь: инструкция

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая поставляет газ для бытовых потребителей, как ранее обслуживались компаниями под брендом"твой Газсбыт". Поэтому платить нужно именно "Нафтогазу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, всего за июнь сформировано 12,34 млн счетов за газ.

"С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от "Нафтогаза". Именно поэтому, счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Как получить счет за потребленный газ в июне

в личном кабинете на my.gas.ua;

в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на электронную почту (e-mail);

распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay.

Укрпочтой после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ

Онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделения Укрпочты или Новой почты.

В "Нафтогазе" напомнили, что формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Сумма к уплате рассчитывается на основе данных о потребленном Газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).

"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботе GASUA до 15 числа и получайте скидку 1% (вы сможете использовать ее во время следующего платежа)", - отметили в пресс-службе.