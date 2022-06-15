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"Нафтогаз" установил новую цену для 8,8 млн украинских домохозяйств задним числом

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 14:46
"Нафтогаз" установил новую цену для 8,8 млн украинских домохозяйств задним числом Фото: цены на газ для новых клиентов "Нафтогаза" составят 7,96 грн/куб. м (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн / куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки). Эти домохозяйства получали газ от поставщика "последней надежды" (ПОН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отметили в пресс-службе, с 1 мая 2022 года в реестр ГК "Нафтогаз Украины" подключены 8,8 млн украинских домохозяйств. Соответствующее решение приняли ОГТСУ и Министерство энергетики Украины.

"Таким образом, для обеспечения бесперебойного газоснабжения в условиях военного положения все потребители, которые раньше получали газ от 17 поставщиков под брендом "Твой Газсбыт" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Поставка", с 1 мая 2022 года снабжаются газом от Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Изменение цены актуально для клиентов, которые до недавнего времени получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Отметим, в этих областях газ в основном поставляли компании под брендом "Твой Газсбыт"олигарха Дмитрия Фирташа.

Напомним, Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") активы, на которые наложен арест. Речь идет о 26 облгазах олигарха Дмитрия Фирташа.

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